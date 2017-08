Rocken für den guten Zweck beim Grazer "VinziRock"

Für den guten Zweck gibt es auch schon mal was auf die Ohren: Gleich drei österreichische Rockbands - allen voran der steirische Musikexport und Gitarrenvirtuose Ulrich Ellison , die Band Pretty Old sowie Hans Felber and the Bluestones - heizen Musikbegeisterten am Samstag beim "VinziRock" in der Grazer Pfarre St. Leonhard gehörig ein. Einlass ist ab 16 Uhr, der Reinerlös kommt dem "VinziDorf" und dem "VinziDorf- Hospiz" zugute.