Riesenwirbel um Maturareise an FKK- Strand

Mit harten Bandagen wird in der Branche um die Gunst urlaubsreifer Maturanten in Feierlaune gekämpft. Mitunter ist der Streit ein Fall fürs Gericht. Der Anpfiff für die Sommersaison 2017 ist erfolgt, das (Gerichts- )Match eröffnet. Marktführer Splashline wirft Mitbewerber "DocLX" nun irreführende Werbung vor.

"Strandaufenthalte mit Kleidung sind verboten"

Pikant ist der Hauptkritikpunkt: Laut Klagsschrift werden Maturanten, die die umstrittene Reise in eine Hotelanlage in Kroatien buchen, erst vor Ort vor nackte Tatsachen gestellt. Denn in der Ankündigung sei nichts davon zu lesen, dass sich die angepriesenen "Superior Apartments" in einem Nudisten- Resort befinden. "Von den Gästen wird erwartet, dass sie sich an die Regeln der Freikörperkultur halten. Strandaufenthalte mit Kleidung sind verboten", wird die strikte Hausordnung zitiert.

Auf "Krone"- Anfrage reagierte die geklagte Konkurrenzfirma wortkarg: "Keine Stellungnahme! Alle in Meetings. Vielleicht morgen." Offenbar will sich der Event- Veranstalter keine Blöße geben.