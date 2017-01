Rekord bei Terror- Urteilen im Jahr 2016

Seit Ausbruch des Syrien- Krieges und des IS- Terrors 2012/13 werden in Österreich wesentlich mehr terroristische Straftaten verübt. 2016 wuchs die Zahl der einschlägigen Verfahren, Anklagen und Verurteilungen auf Rekordniveau: 49 Verurteilungen gab es im Vorjahr, 2015 waren es 31 gewesen. Wegen Terrordelikten in Haft saßen mit 1. Jänner 2017 54 Personen, 33 davon in U- Haft.