Regionalzug überfuhr Signal vor Railjet- Kollision

Die Ursache für den Zusammenstoß eines Railjets mit einem Regionalexpress am Samstag am Bahnhof Wien- Meidling ist geklärt: Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Lokführer des Regionalexpresses (REX), in dem sich keine Passagiere befanden, ein Stoppsignal überfahren. Bei dem Unfall wurden neun Menschen verletzt.