Red Bull verkaufte 2016 über 6 Milliarden Dosen

Im April 1987, also vor fast 30 Jahren, hat die Erfolgsstory von Didi Mateschitz mit dem Start von Red Bull in Österreich begonnen. Seit damals wurden weltweit über 66 Milliarden Stück des Kultgetränks verkauft. Im Vorjahr erzielte man mit 6,029 Mrd. € Umsatz und 6,062 Milliarden verkaufter Dosen einen neuen Rekordwert. Vor allem tolle Absatzzahlen in Chile (+28%), Skandinavien, Polen (je +13%), den Niederlanden (+12%) und Südafrika (+10%) hätten das Geschäft beflügelt, heißt es.

Und trotz des weiterhin schwierigen und unsicheren finanz- und weltwirtschaftlichen Umfeldes habe man auch heuer ambitionierte Wachstums- und Investitionspläne. Der Erfolgskurs soll fortgesetzt werden. Im Fokus sind dabei Westeuropa, die USA sowie der Ferne Osten. Schon jetzt ist Red Bull (insgesamt 11.865 Mitarbeiter) in 171 Ländern der Welt erhältlich.

Gerald Hofbauer, Kronen Zeitung