Rechnungshof will Bürgerbeteiligung über Facebook

Kommen Leistungen auch tatsächlich beim Bürger an?

Präsidentin Margit Kraker präsentierte am Mittwoch in einer Pressekonferenz die Strategie für die nächsten drei Jahre. Bis Anfang September ist jeder Bürger eingeladen, dem Rechnungshof via Facebook Anregungen einzubringen, die dann in die Prüfungsplanung einfließen werden.

Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels soll der RH strategisch prüfen, ob Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen den Aufgaben und Anforderungen gewachsen sind, so Kraker, die seit einem Jahr im Amt ist. Es gehe darum, die Interessen der Steuerzahler zu wahren und zu schauen, ob die Leistungen tatsächlich beim Bürger ankommen.

Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Neben Pflege - hier pochte Kraker angesichts der jüngst beschlossenen Streichung des Eigenregresses auf eine nachhaltige Finanzierung - und medizinischer Versorgung möchte die RH- Chefin auch die Wirksamkeit und transparente Abwicklung von Bundes- und Landesförderungen in Augenschein nehmen. Weiters soll die Dauer von Genehmigungsverfahren im internationalen Vergleich (insbesondere bei großen Infrastrukturprojekten) und die Festlegung von Gebühren und Tarifen (insbesondere in Gemeinden) untersucht werden.

In diesem Zusammenhang forderte sie, dass zumindest die Landesrechnungshöfe Gemeinden unter 10.000 Einwohnern prüfen können sollten, wenn schon nicht (wie seit Langem gefordert) der Bundes- RH. In Niederösterreich sei dies noch nicht der Fall.

Unabhängig davon will sich der RH auch weiter großen Bauprojekten widmen. Kraker nannte hier als Beispiele die Sanierung des Parlaments oder des ORF- Zentrums am Küniglberg.

Das Parlament wird saniert - der Rechnungshof nimmt das Projekt unter die Lupe. Foto: Klemens Groh

Kraker: Mehr Transparenz bei Wahlkampfkosten gefordert

Angesprochen auf das aktuelle Thema der Wahlkampfkosten verwies sie auf die bekannte Haltung ihrer Organisation. "Der Rechnungshof hat immer schon gesagt, dass das Parteiengesetz unzureichend ist in diesem Sektor", so Kraker: "Ich würde mir wünschen, dass man gleich am Beginn einer Periode über die Frage spricht, wie kann man klare und eindeutige Regelungen schaffen, die klar zu interpretieren sind, um Transparenz sicherzustellen."

An die Politik richtete sie zudem die Ermahnung, auch in Zeiten vor einer Wahl an die Finanzierbarkeit der beschlossenen Maßnahmen zu denken. Nötig seien seriöse Kostenberechnungen. "Das heißt, dass wir mehr brauchen als ein weißes Blatt Papier", betonte Kraker.