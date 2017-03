Rauchverbot für Unter- 18- Jährige kommt Mitte 2018

Karmasin freute sich über diesen "eindeutigen und weitreichenden" Beschluss und sprach von einem Meilenstein in der gesundheitspolitischen Jugendpolitik. Neben der Anhebung des Schutzalters von 16 auf 18 Jahre beim Nikotinkonsum kamen die Jugendlandesräte überein, an der Harmonisierung der Jugendschutzbestimmungen zu arbeiten.

Die Familienministerin sah dringenden Handlungsbedarf im Bereich des Jugendschutzes, da Österreich bis vor Kurzem als Land der jungen Raucher galt - nirgendwo in Europa gab es in den vergangenen Jahren so viele junge Nikotin- Inhalierer wie bei uns. Laut aktuellen Daten aus Österreich wurde dieser unrühmliche Spitzenplatz aber mittlerweile abgegeben.

Sophie Karmasin (l.) machte sich für das Rauchverbot für Unter-18-Jährige stark. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER, thinkstockphotos.de

Studien belegen Erfolg der Anhebung von Altersgrenzen

Eine Studie österreichischer Experten der MedUni Graz zeigt, dass eine Anhebung des Mindestalters für den Kauf von Zigaretten eine rund 30- prozentige Verringerung des Zigarettenkonsums in der betroffenen Altersgruppe bewirkt. So wurde in Großbritannien im Oktober 2007 das Alterslimit 16 auf 18 Jahre erhöht. In einer wissenschaftlichen Studie stellte sich in der Folge heraus, dass der Anteil der Raucher unter den 16- und 17- Jährigen nach dem Verbot von 23,7 auf 16,6 Prozent zurückging - immerhin ein Minus von rund 30 Prozent. Auch bei Elf- bis 15- Jährigen kam es zu einer Reduktion des Raucheranteils um ein Drittel. In Schweden wurde 1997 ein Rauchverbot für Unter- 18- Jährige eingeführt. In Untersuchungen an 40.000 Schülern (zwölf bis 16 Jahre alt) wurde ein Effekt erst nach neun Jahren bei den 15- und 16- Jährigen aus ländlichen Regionen entdeckt.