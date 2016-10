Rauch versperrte Weg - 90- Jährige starb bei Brand

Sanitäter, die gerade zufällig im Haus in der König- Ludwigstraße waren, sahen den Rauch unter der Tür herausdringen und wollten der Bewohnerin zu Hilfe eilen. Der Eingang war zwar nicht versperrt, doch weil der Qualm so dicht war, konnten sie die Räume nicht betreten.

Die Berufsfeuerwehr rückte an. "Unter Atemschutz gingen wir rein. Wir fanden die Frau schnell und brachten sie ins Freie", so Einsatzleiter Klaus Gogg. Doch jede Hilfe kam für die 90- Jährige zu spät. Die Flammen, die in der Küche im Bereich des E- Herdes und des Kühlschranks ausbrachen, waren rasch gelöscht. Andere Bewohner waren nicht in Gefahr.