Raubopfer verfolgte Täter mit U- Bahn - Festnahme

"Nicht mit mir" dürfte sich ein 54- Jähriger am Montagabend bei der Wiener U- Bahnstation Kaisermühlen in Donaustadt gedacht haben, als er Opfer eines versuchten Raubüberfalls wurde. Der Täter - ein 35 Jahre alter Rumäne - hatte versucht, dem Mann die Umhängetasche zu entreißen, scheiterte jedoch aufgrund der heftigen Gegenwehr seines Opfers. Als der Räuber dann auch noch per U- Bahn ohne Beute die Flucht antrat, heftete sich der 54- Jährige an seine Fersen.