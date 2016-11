Rasante Flucht mit frisiertem Moped endet in Acker

In Güssing kam es in der Nacht auf Sonntag im Zuge der Schwerpunktkontrollen zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ausgelöst durch drei Mopedlenker, die, als sie die Beamten bemerkten, ihre Bikes wendeten und davonbrausten. Sie lieferten der Polizei eine sieben Kilometer lange Verfolgungsjagd, bis einer der Burschen mit seinem Motorrad in einem Feld stecken blieb.

Kurze Zeit später konnte auch sein Freund gestoppt werden, der Dritte im Bunde stellte sich selbst. Der Grund, warum die Burschen die Flucht ergriffen: Sie hatten ihre Gefährte unerlaubt "auffrisiert". Alle drei wurden angezeigt.

Schwerpunktkontrollen im Burgenland Foto: Christian Schulter

Insgesamt 1200 Autos kontrolliert

Zwei Anzeigen und zwei Vormerkungen kassierte auch ein unbelehrbarer Oberpullendorfer. Nachdem er von der Polizei mit 0,5 Promille angehalten worden war, trank er weiter, fuhr weiter und wurde abermals erwischt. Insgesamt wurden 1200 Autos kontrolliert, neun Lenker waren alkoholisiert. Dabei lag der höchste gemessene Wert bei 1,76 Promille.