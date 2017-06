Ranking: Das sind die 100 reichsten Österreicher

Die Rangliste wird jährlich vom Wirtschaftsmagazin "trend" erstellt. Die zehn Reichsten vereinen rund 84,1 Milliarden Euro auf sich. Es gibt zwei Aufsteiger in die Top Ten: Der Tiroler Immobilien- und Handelsunternehmer Rene Benko, der Gründer der Signa Gruppe, landet auf dem zehnten Platz (3,7 Milliarden Euro). Das Immobilienvermögen der Signa Real Estate wird laut "trend" bereits auf 7,5 Milliarden Euro taxiert (nicht um die Verbindlichkeiten bereinigt). Wieder in die Top Ten - auf Platz acht - schafft es Maria- Elisabeth Schaeffler, die Eigentümerin des gleichnamigen Autozulieferkonzerns und Großaktionärin von Continental.

Die Top Ten der reichsten Österreicher

1. Familien Porsche & Piech (35,7 Milliarden Euro)

2. Dietrich Mateschitz (9,135 Milliarden Euro)

3. Familie Flick (8 Milliarden Euro)

4. Johann Graf (6 Milliarden Euro)

5. Erben nach Karl Wlaschek (5,1 Milliarden Euro)

6. Frank Stronach (4,3 Milliarden Euro)

7. Familie Swarovski (4,2 Milliarden Euro)

8. Maria- Elisabeth Schaeffler (4,1 Milliarden Euro)

9. Heidi Horten (3,8 Milliarden Euro)

10. Rene Benko (3,7 Milliarden Euro)

Bilder der zehn reichsten Österreicher:

Wolfgang Porsche (rechts) und Ferdinand Piech Foto: APA/EPA/ULI DECK

Dietrich Mateschitz Foto: APA/dpa/Jan Woitas

Ingrid Flick Foto: Belvedere/APA-OTS/Hautzinger

Johann Graf Foto: APA/NOVOMATIC

Karl Wlaschek starb am 31. Mai 2015 und hinterließ ein Milliarden-Erbe. Foto: APA/DANIEL RAUNIG

Frank Stronach Foto: ORF/Milenko Badzic

Fiona Swarovski Foto: Starpix/ Alexander Tuma

Maria-Elisabeth Schaeffler Foto: APA/AFP/dpa/JULIAN STRATENSCHULTE

Heidi Horten Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

René Benko Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Auch deutsche Familie Reimann im Ranking

Erstmals scheinen auch vier Mitglieder der deutschen Familie Reimann im "trend"- Ranking der Reichsten auf. Sie haben die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen und steuern die Geschäfte ihres riesigen Konsumgüterkonzerns (u.a. Calgon, Clearasil, Kukident, Kaffee) über die JAB Holding in Wien. Die vier Austro- Reimanns kommen zusammen auf ein Vermögen von gut 13,2 Milliarden Euro.

Unternehmensbeteiligungen und Immobilien der Superreichen

Den größten Teil ihres Besitzes haben die Superreichen in Form von Unternehmensbeteiligungen und Immobilien. Weil in den vergangenen zwölf Monaten sowohl die Kapitalmärkte gut liefen als auch Firmenbewertungen und Immobilienpreise stiegen, sind die meisten großen Vermögen spürbar gewachsen. Die Aktie des Salzburger Kranherstellers Palfinger hat sich etwa zwischen den Bewertungsstichtagen Juni 2016 und Juni 2017 so gut entwickelt, dass der Anteil von Hubert Palfinger und seiner Familie jetzt um mehr als 350 Millionen Euro mehr wert ist.