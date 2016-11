Räuber wollte Polizisten mit HIV infizieren

Wiederholt kam es zuletzt rund um ein bestimmtes Lokal in Graz zu Polizeieinsätzen. Wie jetzt bekannt wurde auch am vergangenen Samstag. Ein Marokkaner verletzte einen Steirer mit einer abgebrochenen Flasche und raubte ihn aus. In Haft biss sich der HIV- positive Mann in den Finger und versuchte, Polizisten zu infizieren.