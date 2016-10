Radikale Muslime? "Hab auch Freunde im Krieg"

Antisemitisch, homophob und mit Sympathien für den Dschihad - gerade in Bezug auf junge Muslime lässt besagte Studie wenig Interpretationsspielraum offen. "27 Prozent der Befragten sind latent gefährdet", hatte die Geschäftsführerin der Wiener Jugendzentren, Gabriele Langer, erst am Wochenende gegenüber der "Krone" erklärt - um jedoch gleichzeitig für den Großteil der Wiener Jugendlichen eine Lanze zu brechen: "Wichtig ist, von ihnen geht keine Gefahr aus. Auch die Studie hat gezeigt: Bei den Befragten handelt es sich nicht um religiöse Extremisten oder radikale Dschihadisten. Das sind Jugendliche, die auf der Suche nach Halt und Zugehörigkeit sind", so Langer.

"Ziehen neue Generation von Dschihadisten heran"

Die Reaktionen auf das Ergebnis der Studie fielen danach - naturgemäß - großteils heftig aus: Wiens ÖVP- Chef Gernot Blümel ortete ein Komplettversagen der rot- grünen Stadtregierung der Causa, plädierte dafür, die Wertevermittlung in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch die FPÖ ließ ihrem Unmut freien Lauf: Anstatt "wenigstens die zweite Generation irgendwann einmal zu integrieren, ziehen wir uns hier eine neue Generation teilweise fanatischer Dschihadisten heran", erklärte Jugendsprecher Maximilian Krauss.

"Radikalisierung ist Gegenreaktion zur Ausgrenzung"

Kritisch schätzt die ersten Reaktionen auf das Ergebnis der Radikalisierungsstudie der Migrantenvertreter und Initiator auch der Wiener Integrationswoche, Dino Schosche, ein. "Die Radikalisierung ist auch eine Gegenreaktion zur Ausgrenzung. Menschen, die sich nicht wie ein Teil der Gesellschaft fühlen, neigen mehr zu extremistischen Ansichten", so Schosche via Aussendung. Und weiter: "Die einzig richtige Antwort ist der Zusammenhalt der Gesellschaft und diesen können wir nur gemeinsam erreichen. Hier ist nicht nur die Politik gefragt, die Communities selbst müssen sich aktiv an der Deradikalisierung beteiligen. Auch die Migrantenmedien können und sollen einen wichtigen Beitrag gegen Radikalisierung, aber auch gegen Rassismus, Homophobie und Antisemitismus leisten."

"Durch den Krieg stärker werden"

Und wie sehen die Wiener Jugendlichen selbst das Thema Radikalisierungsgefahr? Im Interview mit krone.tv (Video oben) lässt ein befragtes Mädchen sofort aufhorchen. Die Jugendliche habe selbst zwei Freunde, die sich dazu entschlossen hätten, in den Heiligen Krieg zu ziehen. "Ich weiß aber nicht, was mit denen los ist", erklärt sie. Nie hätte sie geglaubt, erklärt sie weiter, dass die beiden dazu fähig wären. Gefragt nach den Gründen für eine Radikalisierung, hört man seitens der Jugendlichen immer wieder ähnliche Antworten: Viele würden mit Schmeicheleien und Versprechen geködert, erhoffen sich, "durch den Krieg stärker zu werden" und so mehr Freundschaften schließen zu können. Tatsächlich dürfte also Anerkennung unter Gleichaltrigen eine große Rolle spielen.

Auch sehen sie die Eltern in der Pflicht, die Entwicklung ihres Kindes mitzuverfolgen und mögliche Tendenzen hin zu einer Sympathisierung mit radikalen Vereinigungen rechtzeitig zu bemerken.

"Da sind die Eltern schuld"

"Da sind die Eltern schuld", erklärt etwa ein Schüler. "Von klein auf sagen sie den Kindern, sie sollen nur in die Kirche bzw. in die Moschee gehen. Das ist nicht normal." Als äußerst wichtig im Kampf gegen Radikalisierung erachten die Befragten daher eine gute Schulausbildung. "Schule ist immer gut. Da können sie dann darüber nachdenken, worum es bei dem Ganzen überhaupt geht."

Gleichgültig stehen Wiens Jugendliche der möglichen Radikalisierung in ihren Reihen jedenfalls nicht gegenüber. "Ich denke mir: Irgendwann werd ich auch einmal Kinder haben. Und dann denke ich mir: 'Sollte ich oder sollte ich nicht?' Weil: So wie die Welt derzeit aussieht, ist das wirklich nicht mehr normal."