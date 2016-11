Psychiaterin warnt: Täter sei "hypersexualisiert"

Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner zeichnet beim Prozess in Linz ein düsteres Bild von der Psyche des Angeklagten. Er sei der Meinung, dass mehrmals Sex am Tag normal sei und die Frau gefügig zu sein habe.

Außergewöhnlich für den Rumänen sei, dass er es nicht beim Exhibitionismus belässt, sondern nun auch (fast) zum Vergewaltiger geworden wäre. Kastner: "Für ihn gelten moralische Regeln nicht." Ihre Diagnose lautet "Hypersexualisierung und eine dissoziale Persönlichkeitsstörung".

Sieben Jahre Haft plus Einweisung

Auch in Zukunft gehe von dem Rumänen Gefahr aus. Staatsanwältin Gudrun Dückelmann fordert seine Einweisung. Der Angeklagte zeigte keine Einsicht: Schuld sind die anderen. Zum Beispiel sein Bruder, der in Rumänien ein Verhältnis mit seiner Frau habe - sieben Jahre Haft plus Unterbringung, nicht rechtskräftig.