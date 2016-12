Psychiater: "Justizwachebeamter tötete Aliyev"

Wie der frühere Gefängnispsychiater Stefan Zechner im Ö1- Frühjournal erklärte, habe sich Aliyev vor seinem Tod zwar bedroht gefühlt, Anzeichen für eine seelische Erkrankung oder gar Selbstmordabsichten habe er bei dem ehemaligen Botschafter aber nicht beobachtet. "Ich habe damals bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass Selbstmord aus psychiatrisch- fachlicher Sicht auszuschließen ist", so Zechner.

"Hat ihn vor dem Ableben nicht mehr untersucht"

Seitens der Justiz reagiert man erstaunt über die Aussage des Psychiaters. "In den zwei Wochen vor dem Ableben hat er Aliyev nicht mehr untersucht", so Justizsektionschef Christian Pilnacek im Frühjournal. "Er hat ihn nur noch am Gang gesehen und ihn als fröhlich empfunden. Ich weiß nicht, ob das eine Diagnose ist."

Zechner jedenfalls ist überzeugt, dass der ehemalige kasachische Botschafter einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel und schlägt damit in dieselbe Kerbe wie der deutsche Gutachter Bernd Brinkmann. Dieser hatte am Montag mit der Aussage aufhorchen lassen, dass Rakhat Aliyev erst nach seinem Tod aufgehängt worden sei. Zuvor hätten sich zumindest zwei Täter Zugang zu dessen Zelle verschafft, sich auf den Brustkorb Aliyevs gesetzt, ihm Mund und Nase zugehalten und ihn so gewaltsam erstickt.

"Verdachtsmoment gegen Mitarbeiter der Justiz"

Und auch einen mutmaßlich Verdächtigen präsentierte Zechner im Ö1- Frühjournal: "Ich habe ein klares Verdachtsmoment gegen einen Mitarbeiter der Justiz geäußert", so der Psychiater. Diese Aussage wird allerdings seitens der Justiz stark bezweifelt. So erklärte Pilnacek: "Die Einvernahmen und Untersuchungen von Videoüberwachung und der Zellentür haben ergeben, dass Justizwachebeamte als Täter auszuschließen sind."