Prügelopfer (21) entlarvt Täterin via Facebook

Rasend verbreitete sich auf Facebook der verzweifelte Aufruf eines Linzer Prügelopfers: Die 21- Jährige war am vergangenen Wochenende in einer Disco von einer jungen Frau attackiert und niedergeschlagen worden, suchte in dem sozialen Netzwerk nach Hinweisen auf die Täterin. Bereits zwei Tage später wurde sie fündig.