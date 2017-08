Prozess gegen ÖVP- Abgeordneten wird wiederholt

In der Causa Telekom muss das Verfahren um eine 120.000 Euro- Zahlung der Telekom Austria (TA) an die steirische ÖVP gegen den steirischen Nationalratsabgeordneten Bernd Schönegger wiederholt werden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat das in nichtöffentlicher Sitzung entschieden, bestätigte Mediensprecherin Helene Bachner- Foregger am Mittwochnachmittag.