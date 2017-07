Proteste bei Wiener Rettung jetzt sicher

Die Beschäftigten der Wiener Blaulichtorganisationen haben der Gewerkschaft in einer Betriebsversammlung am Dienstagabend die Zustimmung für Protestmaßnahmen gegen die Sparmaßnahmen bei Krankentransporten erteilt. Die Gewerkschaft will nun mit Vertretern der Stadt und der Gebietskrankenkasse in Verhandlung treten und pocht auf den von Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) angekündigten Runden Tisch zum Thema Krankentransporte.