Pro- Asyl- Demo in Wien kostete 33.844 Euro

So viel ist an Überstunden und Mehrkosten für die 166 Uniformierten angefallen, die die 1300 Teilnehmer in Schach hielten. Am "Lasst sie bleiben"- Marsch nahmen unter anderen linksextreme Gruppen, Vertreter der irakischen und ägypischen Gemeinde sowie Grünen- Politiker teil.

Video: Aufnahmen von der Kundgebung

Video: krone.tv/Andre Wanne

Die zunächst friedliche Demo eskalierte, als Vermummte Bengalen zündeten und Demonstranten, die hinter ihnen marschierten, attackierten. Der Veranstaltungsleiter wurde angezeigt. Zu den Angreifern und ob gegen radikale Islamisten im Zusammenhang mit der Kundgebung ermittel wird, schweigt das Ministerium aus Datenschutzgründen. Parlamentarier David Lasar (FPÖ): "Selbst gewählten Volksvertretern wird die Auskunft verweigert."

Alex Schönherr, Kronen Zeitung/krone.at