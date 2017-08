Privat- Dinner mit dem Kanzler zu "kaufen"

Wie der "Kurier" berichtet, erhalten dieser Tage vorwiegend potenzielle Unterstützer aus der Wirtschaft per E- Mail Einladungen zur Summer Stage am 31. August in Wien. Dem Vernehmen nach gibt es Essen und den "Plan A" für Österreichs Zukunft "unverbindlich". Anschließend würden aber Spenden gerne entgegengenommen.

Die Unterstützungszahlungen sollen ganz transparent auf der Website der SPÖ erfolgen. Die Maximalsumme pro Person beträgt 20.000 Euro, heißt es. Solche Fundraising- Dinner sind für ÖVP- Spitzenkandidat Sebastian Kurz nicht geplant. Wie bereits Anfang August bekannt wurde, sind aber auch so schon reichlich Wahlkampfspenden angekommen. So soll unter den spendabelsten Personen KTM- Chef Stefan Pierer sein.

Häupl: "SPÖ wird auf Platz eins sein"

Wiens Bürgermeister Michael Häupl hält trotz des derzeitigen Umfragetiefs für seine Partei (auf Platz eins weilt aktuell Kurz, erst dahinter kommt Kern), den Sieg bei der Nationalratswahl für möglich . "Der Wahlkampf hat nun mit der Tour des Bundesparteivorsitzenden Christian Kern in Kärnten für uns angefangen. Man muss im Sommer sehr vorsichtig sein, dass man Leute, die sich im Urlaub erholen wollen, nicht mit allzu vordergründigem Wahlkampf, jetzt hätte ich fast gesagt, belästigt", erklärte Häupl am Mittwoch im "Krone"- Interview.