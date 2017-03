Polizistin von Alkolenker auf Flucht erfasst

Eine Polizistin ist in der Nacht auf Mittwoch in der Steiermark mit voller Wucht von einem Auto erfasst, durch die Luft geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Am Steuer des Unfallwagens saß ein betrunkener 24- Jähriger, der zuvor versucht hatte, vor der Exekutive zu fliehen. Der Mann wurde festgenommen.