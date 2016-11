Polizisten retten Welpen - Hundehändler angezeigt

Die Polizei war am Freitag verständigt worden, weil eine Gruppe Rumänen nahe dem Hauptbahnhof in Favoriten Passanten belästigte. Die Beamten kontrollierten die Angehaltenen, als sie leises Wimmern aus dem Trolley hörten. In einer Seitentasche war der kleine Hund eingeschlossen.

"Das Tier bekam nur schwer Luft und zitterte am ganzen Körper", berichtete die Polizei. Der 40- Jährige konnte keine Dokumente für den Welpen vorweisen.

Eine Passantin gab an, dass ihr der Mann den Hund zuvor auf der Straße zum Kauf angeboten hatte. Ein Amtstierarzt verfügte die Abnahme des Hundes, er wurde der Wiener Tierrettung übergeben.