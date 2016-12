Polizisten entdecken Afghaninnen in Reisetaschen

Die beiden Trolley- Reisetaschen kamen den rumänischen Beamten verdächtig vor, da sie herrenlos in einem Abteil standen. Nahe der ungarischen Grenze in der Station von Curtici kontrollierten die Polizisten dann den Inhalt und konnten zunächst ihren Augen nicht trauen. Denn heraus kletterten zwei Frauen im Alter von 25 und 59 Jahren.

Kein gültiges Visum

Da die Polizisten vermuteten, dass den Frauen jemand geholfen haben musste, in die Koffer zu klettern, durchsuchten sie den Zug genauer. Sie fanden schließlich noch einen weiteren Afghanen. Die drei Flüchtlinge wollten laut eigenen Angaben in den Schengenraum bzw. nach Österreich einreisen - allerdings ohne ein gültiges Visum zu besitzen. Den dreien droht nun ein Strafverfahren wegen illegalen Grenzübertritts. Sie bleiben in Rumänien in Schubhaft.

Foto: Politia de frontiera