Polizeispürhund machte Rundgang in der Oper

Und das, "während die Gäste noch mit Lockenwicklern und Mascherln beschäftigt sind", berichtete die Wiener Polizei in einem Posting inklusive Gif von Hund und Herrl auf ihrer Facebook- Seite.

Seit Montag waren mehrere Diensthunde sowie sprengstoffkundige Beamte in der Oper am Ring im Einsatz und haben zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Foto: HELMUT FOHRINGER

Dutzende Polizisten waren am Donnerstag in und um die Oper eingesetzt, darunter auch Beamte in Zivil. Kontrolliert werden am Abend auch zufahrende Autos vor dem Roten Teppich.