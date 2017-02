Polizeihund "Anuk" erschnüffelte Sextäter (17)

Der feinen Spürnase seines Widersachers auf vier Pfoten konnte er einfach nicht entkommen. Wie berichtet , gelang es Polizeihund "Anuk", die Exekutive auf die Spur eines 17 Jahre alten Sextäters zu bringen, der kurz zuvor eine zweifache Mutter auf der Wiener Donauinsel am helllichten Tag vergewaltigen wollte - und das vor den Augen ihrer zwei kleinen Kinder. Der Verdächtige konnte festgenommen werden, streitet jedoch alles ab und will sich an nichts erinnern können.