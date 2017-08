Polizeiauto kracht in Bim- Station: 3 Verletzte

Ein unerwartetes Ende hat am Mittwoch eine Blaulichtfahrt in Wien- Alsergrund genommen. Ein Fahrzeug der Polizeieinheit WEGA, das gerade auf dem Weg zu einem Einsatz war, kollidierte mit dem Auto eines weiteren Verkehrsteilnehmers. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Polizisten und der Lenker des in den Unfall involvierten Pkw leicht verletzt.