Polizei stellt aus Villa gestohlene Gemälde sicher

Im August 2014 wurden bei dem Einbruch in Hietzing insgesamt 72 Bilder im Wert von rund 2,5 Millionen Euro gestohlen . Geschädigte war eine ältere Dame, die sich zum Zeitpunkt des Coups zehn Tage auf Urlaub befand. Ihre Abwesenheit nutzten die Einbrecher - es handelte sich offenbar um Profis -, um in das Anwesen zu gelangen und die Alarmanlage auszuschalten. Nach dem Coup ergriffen sie mit den zahlreichen Kunstwerken die Flucht - wohl per Lkw. Die Hausbesitzerin bemerkte die böse Überraschung erst, als sie aus dem Urlaub zurückkehrte.

"International agierende osteuropäische Bande"

Nun gelang den Ermittlern der große Erfolg: 67 der gestohlenen Gemälde konnten am 10. März in einer Bunkerwohnung im Bezirk Landstraße sichergestellt werden. Die Täter werden von der Polizei als gefährlich eingestuft: "Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eine international agierende osteuropäische Bande handelt", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die genaue Identität der Täter sei bis dato allerdings noch unklar, auch habe es bislang keine Festnahmen gegeben. Die Kunstwerke seien jedenfalls "in gutem Zustand", sie befinden sich noch im Gewahrsam der Polizei. Der Wert der fünf noch fehlenden Bilder wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Das sichergestellte Werk "Zigeunermädchen" von Oskar Kokoschka Foto: APA/LPD WIEN

Via Interpol war weltweit nach den Gemälden gesucht worden. Für Hinweise lobte damals ein anonymer Spender 250.000 Euro aus - die höchste jemals in Österreich ausgesetzte Belohnung. Ausbezahlt wurde sie jedoch nie.