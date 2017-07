Polizei ging entlaufene Vogelspinne ins Netz

Die Polizei hat in Wien- Meidling eine entlaufene Vogelspinne eingefangen. Ein Passant hatte das Tier am Dienstagvormittag auf einem Gehsteig vor einem Wohnhaus entdeckt. "Spider- Man" stammt vermutlich aus einer privaten, unzureichend gesicherten Haltung und soll nun in die Pflegestation des Vereins "Blauer Kreis" im Haus des Meeres übersiedeln, teilte der Wiener Tierschutzverein (WTV) mit.