Pole (34) mit Messer getötet: Kosovare stellt sich

In der Nacht auf den 9. Dezember waren die drei Männer in einem Lokal in der Quellenstrßae in Streit geraten. Der Albaner zückte daraufhin ein Messer und stach auf seine 34 und 37 Jahre alten Kontrahenten ein.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Der Jüngere erlitt gleich mehrere Stiche in den Oberkörper - er verstarb am Weg ins Krankenhaus. Das 37 Jahre alte Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der Kosovare - ursprünglich war von einem Albaner die Rede - ergriff die Flucht.

Mittels internationalem Haftbefehl wurde dann nach dem Kosovaren gefahndet. Gemeinsam mit einem Anwalt stellte sich der Mann am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Polizeiinspektion Van- der- Nüll- Gasse in Favoriten.

