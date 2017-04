Pkw- Lenker prallt auf A21 gegen Lkw - tot

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr. Der Pkw fuhr laut Polizeiangaben auf einen Sattelschlepper auf. Der Lenker sei noch am Unfallort gestorben, berichtete die Polizei dem ORF. Zwei weitere Insassen des Autos wurden schwer verletzt. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Autobahn gesperrt

Die schwer verletzten Pkw- Insassen wurden in die Landeskliniken nach Baden und Mödling gebracht. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt. Die Sperre der Autobahn zwischen Heiligenkreuz und Mayerling in Fahrtrichtung St. Pölten wird laut dem ÖAMTC noch bis in die Vormittagsstunden andauern. Dabei kam es zu einem mehrere Kilometer langen Stau.