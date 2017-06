Pionierarbeit an Außengrenze: Minus 96% Migranten

"Es gilt, das serbische Schlepper- Tor zu schließen", lautete die Ansage des SPÖ- Ministers im Herbst 2016. Somit stand der Auftrag fest: die Schlepper- Mafia stoppen. Seither hat ein 60 Mann umfassendes Pionierbataillon in einem 140 Kilometer langen Grenzbereich die Straßeninfrastruktur in einem unwirtlichen Gelände aufgebaut.

"Westbalkanroute nicht zur Gänze geschlossen"

Konkret wurden Stichstraßen zur ungarischen Grenzstraße errichtet. Wege, die den ungarischen Militärs und der Polizei die Möglichkeit geben, von ihren Stützpunkten aus an den Korridor zu Serbien zu gelangen. Dafür standen den rot- weiß- roten Militärs u.a. Bagger und Pioniergeräte zur Verfügung.

"Dieser Außengrenzschutz an derungarischen Straße ist von großem Interesse für Österreich. Die Westbalkanroute ist nicht zur Gänze geschlossen", so Doskozil vor Ort. "Dass die Asylantenzahlen zurückgegangen sind, liegt an den aktuellen Sicherungsmaßnahmen. Deshalb muss die Grenzsicherung aufrecht und erhalten bleiben."

