Pilz: Scharfe Kritik am Innenministerium

Peter Pilz übt scharfe Kritik am Innenministerium: Dem ehemaligen Sicherheitssprecher der Grünen und nunmehrigen Liste- Pilz- Gründer gehen die von der ÖVP im Rahmen des Sicherheitspakets geforderten Überwachungsmaßnahmen viel zu weit. Pilz kündigte am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen den Innenminister an.