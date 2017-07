Pilz muss entscheiden: "Geht's oder geht's nicht"

Der Innenpolitik steht eine Woche der Entscheidungen bevor - zumindest hinsichtlich einer Außenseiter- Kandidatur bei der vorgezogenen Nationalratswahl im Oktober: Der Ex- Grüne Peter Pilz will die Öffentlichkeit Anfang der Woche wissen lassen, ob und wie er antritt. "Anfang der Woche werden wir entscheiden: geht's oder geht's nicht", so Pilz, der am Montag sein Team zu einem finalen Gespräch versammelt.