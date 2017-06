Pilz in "ZiB 2": "Eigene Liste eine Option"

Am vergangenen Sonntag hat das grüne Urgestein Peter Pilz beim außerordentlichen Bundeskongress seiner Partei in Linz nach einer verlorenen Listenwahl seinen Rücktritt bekannt gegeben. Für ihn beginne damit im Herbst ein "drittes Leben", auf das er sehr gespannt sei, sagte er am Wochenende. Am Mittwoch in der "ZiB 2" befragt, ob er mit einer eigenen Liste kandidieren wolle, erklärte Pilz, das wisse er noch nicht. "Das ist eine Option, aber das muss ich mir sehr genau überlegen."