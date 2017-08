Pilz holt sich zwei Top- Wissenschaftler

Schon an den beiden vorangegangenen Freitagen hatte Pilz erste Kandidaten präsentiert - zunächst vor zwei Wochen, als er verkündete: "Ja es geht!" Vergangene Woche präsentierte das Polit- Urgestein dann die Ex- Grünen Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl sowie die ehemalige Sozialdemokratin Daniela Holzinger- Vogtenhuber , mit deren Unterschriften die Kandidatur der Liste Pilz fixiert wurde.

Die Pressekonferenz im Livestream:

Prominente Forscherin mit an Bord

Mit Renee Schroeder holt sich Pilz eine prominente österreichische Forscherin und Universitätsprofessorin an Board. Die 1953 in Brasilien geborene Biochemikerin forscht am Department für Biochemie der Max F. Perutz Laboratories, einem Joint- Venture der Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Von 2001 bis 2005 gehörte die zweifache Mutter der von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Bioethikkommission an. Danach war sie bis 2010 Vizepräsidentin des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Seit September 2010 ist sie Mitglied des Rates für Forschung und Technologieentwicklung.

Schroeder engagiert sich besonders für die Förderung der Frauen in der Wissenschaft. Kritisch äußerte sie sich immer wieder über die österreichische Bildungs- und Frauenpolitik. Für dieses Engagement wurde die Wissenschaftlerin mehrmals ausgezeichnet, unter anderem erhielt sie 2007 den Wiener Frauenpreis.

Experte für E- Commerce

Der 1954 im Burgenland geborene Hannes Werthner ist Professor für E- Commerce am Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme an der Technischen Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind B2B- E-Commerce und B2C- E-Commerce, also Online- Geschäfte zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Konsumenten. Vor allem beschäftigt er sich mit der Anwendung von E- Commerce im Tourismus.

Foto: TU Wien

Werthner arbeitete nach seiner Dissertation als Assistent an der Universität Wien. Danach ging er für zwei Jahre an die Technische Universität Mailand. Nach seiner Rückkehr machte er sich mit einer Softwarefirma selbständig. Nach seiner Habilitation an der Universität Wien wurde er Professor für Wirtschaftsinformatik an der Wirtschaftsuniversität. Im Jahr 2000 leitete er eine Forschungsgruppe zum Thema "E- Commerce und Tourismus" in Trient. Nach zwei Jahren als Professor in Innsbruck ist er seit 2006 Professor für E- Commerce an der TU- Wien.