Pilz: "Habe die Nase voll von Parteien"

Ob der 63- Jährige tatsächlich bei der Nationalratswahl im Oktober antritt, konnte er noch nicht sagen. "Es ist keine Frage des Wollens, sondern eine Frage des Könnens", so Pilz, der zwar einen massiven Zuspruch in den vergangenen Wochen erhalten habe, doch nach wie vor prüfen müsse, ob er ausreichend finanzielle Mittel und genug Personal für seine Liste zusammenbekommt.

Peter Pilz will keinen "Rache-Wahlkampf" gegen die Grünen führen. Foto: APA/HANS PUNZ

Pilz: "Nehme sicher kein Geld von Haselsteiner"

Auf die Frage eines Journalisten, ob er vom Industriellen Hans Peter Haselsteiner Unterstützung annehmen würde, sagte Pilz: "Er hält mich für wichtig in der Politik. Ich werde aber sicher kein Geld von ihm nehmen." Die Wahlkampfkasse soll über Crowdfunding gefüllt werden. "Von großen Konzernen möchten wir auf keinen Fall Geld nehmen."

Pilz' Ziel ist es, Nichtwähler wieder zu den Urnen zu bringen und sowohl der FPÖ als auch ÖVP- Chef Sebastian Kurz Stimmen wegzunehmen. Gleichzeitig war Pilz eines ganz wichtig: "Ich habe nicht vor, den Grünen Stimmen wegzunehmen. Ich will keine zweite grüne Partei, werde keinen Wahlkampf gegen die Grünen führen. Ich will was vollkommen Anderes machen. Ich will das tun, was die Grünen nicht können und wollen."

Peter Pilz will das machen, "was die Grünen nicht können oder wollen". Foto: APA/HANS PUNZ

Steinhauser: "Trennung mit Anstand"

Grünen- Klubobmann Steinhauser hatte zuvor in seiner Videobotschaft die vergangenen Tage als "nicht einfach für uns" bezeichnet. Pilz denke über eine Kandidatur mit einer eigenen Liste nach, dementsprechend sei klar, dass man "so eine Kandidatur nicht aus dem grünen Parlamentsklub als grüner Abgeordneter organisieren kann". Trotzdem müsse es zu einer Trennung mit Anstand und ohne Streit kommen, wie in einem gemeinsamen Gespräch geklärt worden sei. Auch werde die Arbeit am Eurofighter- U-Ausschuss gemeinsam weitergeführt.

Rückblickend müsse man "feststellen, dass schon länger ein Entfremdungsprozess begonnen hat", so Steinhauser weiter, der sich für Pilz' langjährige Arbeit bedankte. Bereits vor dem Bundeskongress, bei dem Pilz abgewählt worden war , habe es erste Hinweise gegeben, dass der "Aufdecker der Nation" über eine Kandidatur nachgedacht habe.

Julian Schmid wurde auf Platz vier der Liste für die Nationalratswahl gewählt - statt Peter Pilz. Foto: APA, krone.at-Grafik

Dem "Standard" verriet Pilz, dass er demnächst ein Büro im vierten Wiener Gemeindebezirk beziehen werde.