Pilz fordert Einreiseverbot für "Gefährder" Trump

Peter Pilz schüttelt im "Krone"- Gespräch den Kopf: "Wir wissen jetzt, dass einer der größten 'Gefährder' sicher Donald Trump ist - das zeigt sich ja auch darin, welche Finanziers der Salafisten der US- Präsident von seinem Bann ausgenommen hat." Darunter seien etwa auch Saudi- Arabien und die Türkei, deren Regierungen laut Pilz mit gewaltigen Finanzmitteln den Vormarsch des radikalen Islam in Europa subventionieren würden.

800 Einsatzkräfte rückten zum Anti-Terror-Einsatz in Wien und Graz aus. Foto: thinkstockphotos.de, Elmar Gubisch

"Albanien soll 'umgedreht' werden"

So sollte hinterfragt werden, wer die Hinterhof- Moscheen in Graz finanziert hat, in denen Polizeisondereinheiten erst vor wenigen Tagen radikale Moslems verhaftet haben. Pilz: "Die österreichischen Nachrichtendienste wissen sehr gut, was da in ganz Europa abläuft - so wird derzeit versucht, Albanien 'umzudrehen'. Dutzende Moscheen werden dort gebaut."

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT, AP

" Moslem- Bann" trifft die Falschen

Der generelle Moslem- Bann treffe jedenfalls die Falschen, meint der grüne Nationalratsabgeordnete: "Deshalb sollte Österreich im Reziprozitätsprinzip, also im Prinzip der Gegenseitigkeit, auch ein Einreiseverbot gegen Donald Trump aussprechen. Hier in Österreich ist er für uns eine unerwünschte Person."