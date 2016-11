Pharmaziestudent verkaufte Drogen im Darknet

Offenbar sein Studium zum Beruf gemacht hat ein 19- jähriger Pharmaziestudent: Gut 20 Monate lang verkaufte er große Mengen Drogen und suchtmittelhaltiger Medikamente im Darknet. Vergangene Woche klickten in Wien- Meidling die Handschellen. In seiner Wohnung stellten Ermittler zahlreiche drogenhältige Substanzen sicher, berichtete die Polizei am Donnerstag.