Pflegerin hortete Diebesgut in Garage ihres Opfers

Diese Frau hat den Sinn der 24- Stunden- Betreuung etwas falsch interpretiert - obwohl sie wahrlich rund um die Uhr gearbeitet hat. Bettzeug, Kleidung, Dekorationsutensilien, Haushaltsgeräte, Bohrmaschinen - alles, was nicht niet- und nagelfest war im Hause Korn, soll die rumänische Krankenpflegerin in die Garage ihres pflegebedürftigen Schützlings im Bezirk Oberpullendorf gebracht haben.

Ernest Korn Foto: Christian Schulter

Diebesgut als Spende an Caritas?

Fein säuberlich verpackte die 47- Jährige die Dinge in zehn vorbereitete Taschen und Koffer. Seit ihrem ersten Arbeitstag, dem 17. März! Korn: "Ein Freund hat meine Utensilien entdeckt und Alarm geschlagen." Die vermeintliche Diebin ist geständig, beteuert aber, die Gegenstände nur "gestohlen" zu haben, um sie in Rumänien an die Caritas zu spenden.

Sandra Ramsauer und Christian Schulter, Kronen Zeitung