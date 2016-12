Pferde und Esel legten A1 in Oberösterreich lahm

Fast wie in einem Western ist es am Mittwoch auf der A1 in Oberösterreich zugegangen: Eine Pferdeherde, die von einem nahen Hof ausgebüxt war, irrte gegen 2 Uhr früh auf der Fahrbahn umher. Zweieinhalb Stunden lang war die Feuerwehr Rutzenmoos mit dem Einfangen der tierischen Ausreißer beschäftigt. Laut der Besitzerin hatte eine defekte Batterie den elektrischen Zaun lahmgelegt.