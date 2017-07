Pferde krachten durch Boden und steckten fest

Die Tiere waren am Vormittag in die alte Tenne getrabt und durch morsches Holz im Boden eingebrochen. Ihre Hinterläufe ragten in den darunterliegenden Stall, während sie mit dem Bauch und den Vorderläufen auf dem Betonboden auflagen.

Foto: FF Rottenmann

Um die Tiere zu befreien, trugen die Feuerwehrleute Holz vom Anwesen des Landwirts im Rottenmanner Ortsteil Oppenberg (Bezirk Liezen) zusammen und bastelten daraus eine Unterkonstruktion. Damit gelang es, den Pferden eine Entlastung anzubieten.

Foto: FF Rottenmann

Danach konnte eine Schlinge um den Bauch gelegt und die Tiere nacheinander angehoben werden. Die Unterkonstruktion wurde danach Schritt für Schritt erhöht. Nach rund zweieinhalb Stunden waren die Pferde schließlich wieder frei, sie blieben laut Tierärztin bei dem Vorfall unverletzt.