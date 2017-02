Pfefferspray- Attacke legte Hauptbahnhof Linz lahm

Kurz vor 15 Uhr dürfte der Täter in der McDonald's- Filiale neben der Essensausgabe im Gang zu den Toiletten einen Pfefferspray gedrückt haben. "Durch die Lüftungsanlage verteilte sich das Reizgas schnell im ganzen Lokal", berichtete Oberst Hubert Bogner vom Linzer Stadtpolizeikommando. Mindestens 20 Personen begannen zu husten. Die Polizei evakuiert das Fastfood- Restaurant, räumte das halbe Untergeschoß und brachte etwa 300 Gäste in Sicherheit.

Foto: APA/FRITZ PRESS (Symbolbild)

"Damit nicht noch mehr Leute von den Straßenbahnen in der Nahverkehrsdrehscheibe nach oben kommen, haben wir die Linz AG gebeten, die Trams durchfahren zu lassen", so Bogner. 15 Bahnen wurden gestoppt bzw. wendeten in Remisen.

Fahndung nach Täter

Um 15.15 Uhr konnten die Straßenbahnen wieder den Normalbetrieb aufnehmen. Inzwischen entlüftete die Berufsfeuerwehr das Lokal, berichtete Einsatzleiter Dieter Jonas. "Vier Leute vom Personal sind ins Krankenhaus gekommen. Eine Frau hat sich eine halbe Stunde später noch gemeldet, sie wurde auch eingeliefert", erklärte Jonas weiter.

Einsatzleiter Dieter Jonas von der Berufsfeuerwehr Foto: Horst Einöder

In der McDonald's- Filiale wird zwar mit Überwachungskameras gefilmt, die erste Auswertung brachte aber keine heiße Spur.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung