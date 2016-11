Pfarrer empört mit "Es gibt kein Christkind"- Sager

Das hat gesessen: Pfarrer Ludwig Gmoser predigte den Volksschülern in Guntersdorf im niderösterreichischen Bezirk Hollabrunn am Montag bei der Adventkranz- Weihe von Göttlichem und davon, dass es so manche Dinge gar nicht in der Realität gibt - zum Beispiel das Christkind. Zumindest erzählt das eine Mutter. Die Diözese dementiert heftigst.