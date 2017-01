Peter Pilz: Wirbel um Sauschädel- Posting im Netz

"2017 wird toll! Ganz sicher!", postete Pilz am Silvestertag. Auf dem auf Facebook gestellten Foto posiert der Grünen- Politiker dabei lächelnd mit einem Sauschädel. Dieser kommt auch heute noch in vielen Familien traditionell am Neujahrstag auf den Tisch und soll Glück bringen. "Schwein" zu haben im neuen Jahr ist ja durchaus nicht verkehrt.

"Empathieloser geht nimmer"

Die Reaktionen auf das Foto ließen nicht lange auf sich warten, für Glücksmomente hat es bei vielen Usern allerdings nicht gesorgt - ganz im Gegenteil. Rasch mehrten sich die negativen Stimmen rund um das Sauschädel- Posting. "Widerlich. Herr Pilz feiert zum Jahreswechsel den Tod eines empfindungsfähigen Lebewesens. Empathieloser geht nimmer", so die Reaktion einer Userin. Eine andere meint: "Auf dieses Foto brauchen Sie wirklich nicht stolz sein, Herr Pilz. Das ist peinlich und eine Verhöhnung von allen Lebewesen."

Doch nicht bei allen fiel der Neujahrsgruß des Grünen- Politikers derart übel durch. "Die Aufregung versteh ich überhaupt nicht. Ein Sauschädl ist ein Glückssymbol, und in guten Fleischerein gibt es ihn vor Silvester immer. In diesem Sinn alles Gute für 2017, lieber Peter Pilz", so ein Facebook- Nutzer. "Wenn er 'ne Bratwurst, 'nen Kasslerbraten oder ein Nackensteak halten würde, würde kaum einer was sagen. Kaum ist es ein Kopf, ist es ein Skandal und widerlich", so ein weiterer User- Kommentar.