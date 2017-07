Peter Pilz gibt Pressekonferenz - im Freien

Die vergangenen Tage seien "nicht einfach für uns" gewesen, so Steinhauser in der Videobotschaft, die er um 6 Uhr früh twitterte. Pilz denke über eine Kandidatur mit einer eigenen Liste nach, dementsprechend sei klar, dass man "so eine Kandidatur nicht aus dem grünen Parlamentsklub als grüner Abgeordneter organisieren kann". Trotzdem müsse es zu einer Trennung mit Anstand und ohne Streit kommen, wie in einem gemeinsamen Gespräch geklärt worden sei. Auch werde die Arbeit am Eurofighter- U-Ausschuss gemeinsam weitergeführt.

Rückblickend müsse man "feststellen, dass schon länger ein Entfremdungsprozess begonnen hat", so Steinhauser weiter, der sich für Pilz' langjährige Arbeit bedankte. Bereits vor dem Bundeskongress, bei dem Pilz abgewählt worden war , habe es erste Hinweise gegeben, dass der "Aufdecker der Nation" über eine Kandidatur nachgedacht habe.

Julian Schmid wurde auf Platz vier der Liste für die Nationalratswahl gewählt - statt Peter Pilz. Foto: APA, krone.at-Grafik

"Heute 11.00 Uhr vor Parlament: PK im Freien"

Pilz gab kurz vor 8 Uhr seine Trennung vom grünen Klub bekannt und kündigte eine Pressekonferenz für 11 Uhr an. "Vor dem Parlament", "im Freien", betonte er.

Dem "Standard" verriet Pilz, dass er demnächst ein Büro im vierten Wiener Gemeindebezirk beziehen werde.