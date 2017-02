Peter Pilz: "Es werden Männer mit Männern tanzen"

Nur wenige Stunden vor dem Beginn des heiß diskutierten Akademikerballs in der Wiener Hofburg konnte sich der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz einen Seitenhieb in Richtung der Ballgäste nicht verkneifen. So würden deutlich mehr Männer als Frauen am Freitagabend die Hofburg aufsuchen, auf der Tanzfläche seien daher wohl hauptsächlich gleichgeschlechtliche Paare zu sehen.