Peter Pilz, der Star der Grünen, tritt zurück!

"Das ist ein klare, eindeutige und demokratische Entscheidung", sagte Pilz unmittelbar nach der Abstimmung, bei der er gegen Schmid den Kürzeren zog. "Ich nehme sie respektvoll zu Kenntnis." Für ihn beginne damit im Herbst ein drittes Leben, auf das er sehr gespannt sei. "Vielen Dank, auf Wiedersehen", so seine Abschiedsworte.

Schon in seiner Bewerbungsrede hatte er gegenüber den Delegierten betont, dass er jedes Ergebnis respektieren würde: "Das ist in euren Händen." Gleichzeitig hatte er aber auf Zustimmung gehofft, um den Kampf gegen die Eurofighter und damit einen der größten Rüstungskonzerne der Welt gewinnen zu können.

Wahl um Platz vier ging über drei Runden

Die Wahl um den von Pilz gewünschten Platz vier ging insgesamt über drei Runden: Zunächst fielen Bettina Bergauer und Matthias Kubat durch, dann auch Georg Bürstmayr. Im dritten Durchgang entfielen dann 55,42 Prozent der Stimmen auf Schmid und nur 44,58 auf Pilz.

Die Statuten hätten ein Antreten von Pilz auch für weitere Plätze erlaubt. Doch Pilz' Bedingung an seine Partei war klar: Am Sonntagvormittag hatte er getwittert, er mache seiner Partei "ein klares Angebot: Platz 4 und damit Mandat und Auftrag, meine Arbeit fortzusetzen".

"In ein paar Stunden weiß ich, was ich in den nächsten Jahren vorhabe", legte er noch nach.

Grüne Doppelspitze gekürt

Zuvor hatten die Grünen ihre neue Doppelspitze gekürt. Ingrid Felipe wurde mit 93,7 Prozent zur Bundessprecherin gewählt. Nach Felipes Kür erhielt Ulrike Lunacek bei der Wahl zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl 96,5 Prozent der Stimmen. Das Duo folgt der im Mai zurückgetretenen bisherigen Grünen- Chefin Eva Glawischnig nach.

Probleme bei Abstimmungen und Livestream

Probleme soll es bei den Abstimmungen und beim Livestream gegeben haben. So kann man den Bundeskongress auch derzeit nicht live auf dessen Webseite mitverfolgen.