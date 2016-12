Perchtenlauf in OÖ: Mutter und Kind (10) bedrängt

Die Frau und ihre Tochter waren am Krampustag bei dem Perchtenlauf in Windorf in der Gemeinde Seiersberg- Pirka (Bezirk Graz- Umgebung). Gegen 19 Uhr wollten sie gehen, wurden aber von vermutlich fünf Burschen daran gehindert. Die Jugendlichen - laut Zeugen soll es sich um "Afrikaner" gehandelt haben - drückten Mutter und Tochter gegen ein Gitter.

Tätergruppe geflüchtet

Ein 52- jähriger Zuschauer bekam das mit und kam der Frau und ihrem Kind zur Hilfe. Als der Zeuge dazwischen ging, schlug ihn einer der Verdächtigen nieder. Der 19- jährige Sohn des Opfers wollte seinem Vater helfen und bekam ebenfalls Schläge ab. Als immer mehr Leute auf das Gemenge aufmerksam wurden, ergriffen die Täter die Flucht.

Polizei sucht Opfer und bittet um Hinweise

Die Polizei wusste bis Dienstagfrüh nicht, wer die bedrängte Mutter ist und bat diese, sich unter der Telefonnummer 059 133/6130 zu melden. Außerdem werden noch Videos und Fotos von der Veranstaltung gesucht, die Zuschauer gemacht haben und die möglicherweise neue Hinweise bringen könnten. Ein Video eines Gastes liege den Beamten bereits vor, hieß es.