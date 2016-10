Pensionist bei Aktiendeals um 2,3 Mio.  betrogen

Vor zehn Jahren hatte der Mann über vermeintliche Börsehändler US- Aktien im Wert von einigen Hunderttausend Euro gekauft. Die Kommunikation mit den Vermittlern lief über Telefon und Fax. Er bekam Hochglanzbroschüren und farbenprächtige Wertpapiere zugeschickt und war überzeugt davon, dass es sich um ein seriöses Geschäft handle. Die Aktien behielt er und kümmerte sich nicht weiter darum. Vor zwei Jahren schließlich trat eine angebliche Vermittlerfirma, die behauptete, in Tokio zu sitzen, an den Mann heran und erklärte, man wolle ihm seine US- Oil&Gas- Aktien abkaufen. Zuvor schwatzten ihm die Interessenten aber noch weitere Aktien um etliche Zehntausend US- Dollar auf, die der Pensionist auf eine philippinische Bank überwies.

Bei 9000- Dollar- Gebühren stutzig geworden

Anfang dieses Jahres erhielt er einen fingierten Gerichtsbeschluss vom "Federal Court District of Iowa", ihm stehe eine Rückerstattung von einigen Hunderttausend Dollar zu, dafür müsse er aber Gebühren von 9000 Dollar (rund 8000 Euro) überweisen. "Da ist ihm die ganze Geschichte zum ersten Mal seltsam vorgekommen", sagte Chefinspektor Franz Truschner. Sein Bankbetreuer habe ihm davon abgeraten, das Geld zu überweisen, das habe er dann auch befolgt.

Bankgarantie gefälscht

Allerdings fiel er auf einen angeblichen Vermittler aus Irland herein, der behauptete, dem Pensionisten seine sämtlichen Aktien um knapp drei Millionen Euro abzukaufen. Er wickle diesen Deal aus steuerlichen Gründen für einen Engländer ab, daher müsse der Verkäufer zuerst Gebühren auf ein tschechisches Konto überweisen. Der Kärntner bezahlte erneut, erhielt aber bis heute keinen Euro. Mitte 2016 erhielt er schließlich vom japanischen "Consolitations Committee" eine Verständigung, dass eine internationale Bank mehrere Hunderttausend US- Dollar auf seinen Namen halten würde. Die Bankgarantie der philippinischen Nationalbank stellte sich jedoch als Fälschung heraus.

"Professioneller Betrüger"

Dann entschloss sich der Pensionist, doch zur Polizei zu gehen. "Wir gehen davon aus, dass es sich um professionelle Betrüger handelt", sagte Truschner. Die Chance, dass der Geschädigte sein Geld zurückbekommen könnte, sei angesichts der zahlreichen ausländischen Bankverbindungen sehr gering.