Pensionist (35) schleudert Steinskulptur auf Auto

Nur dank vieler glücklicher Fügungen ist der Wutanfall eines 35 Jahre alten Pensionisten am Montagabend in Klagenfurt ohne Verletzte ausgegangen: Der Tobende warf eine Steinskulptur aus einem Fenster im dritten Stock einer Wohnanlage - und traf damit ein Auto, in dem drei Kinder auf der Rückbank saßen.